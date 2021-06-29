Депутаты поддержали упрощение подтверждения дипломов морякам, фото: «Одесса Медиа»

https://racurs.ua/n156757-moryakam-uprostili-podtverjdenie-diplomov-detali.html

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Верховная Рада приняла законопроект № 3944, предусматривающий приведение украинского законодательства в соответствие к международным нормам в вопросе требований к подтверждению квалификации моряков.

Присвоение званий украинским морякам подтверждается дипломами или сертификатами компетентности после прохождения соответствующей подготовки.

Законопроект предусматривает, что повторное подтверждение диплома осуществляется раз в пять лет, в случае соблюдения следующих требований:

пригодности лица для работы на судах по состоянию здоровья;

наличия действующих свидетельств об обязательной подготовке, необходимой для диплома, который подтверждается;

наличия подтвержденного компетентным органом стажа работы на судах с исполнением функций, которые соответствуют диплому, на срок не менее 12 месяцев за последние пять лет, или трех месяцев из предыдущих шести месяцев перед подтверждением диплома.

Если стаж работы отсутствует, достаточно будет успешного окончания одобренного курса или курсов подготовки.

Также к стажу работы, необходимому для подтверждения диплома, приравнивается окончание подтвержденного стажа работы на судне в течение трех месяцев на сверхштатной должности или должности командного состава ниже той, которая предусмотрена действующим дипломом, непосредственно перед занятием должности, для которой диплом действителен.