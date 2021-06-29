Депутати підтримали спрощення підтвердження дипломів морякам, фото: «Одесса Медиа»

https://racurs.ua/ua/n156757-moryakam-sprostyly-pidtverdjennya-dyplomiv-detali.html

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Верховна Рада прийняла законопроект № 3944, який передбачає приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних норм у питанні вимог до підтвердження кваліфікації моряків.

Присвоєння звань українським морякам підтверджується дипломами або сертифікатами компетентності після проходження відповідної підготовки.

Законопроект передбачає, що повторне підтвердження диплома здійснюється раз на п’ять років, в разі дотримання таких вимог:

придатності особи для роботи на суднах за станом здоров’я;

наявності чинних свідоцтв про обов’язкову підготовку, необхідну для диплома, який підтверджується;

наявності підтвердженого компетентним органом стажу роботи на суднах з виконанням функцій, які відповідають диплому, на термін не менше 12 місяців за останні п’ять років, або трьох місяців з попередніх шести місяців перед підтвердженням диплома.

Якщо стаж роботи відсутній, досить буде успішного закінчення схваленого курсу або курсів підготовки.

Також до стажу роботи, необхідного для підтвердження диплома, прирівнюється закінчення підтвердженого стажу роботи на судні протягом трьох місяців на понадштатній посаді або посаді командного складу нижче тієї, яка передбачена чинним дипломом, безпосередньо перед зайняттям посади, для якої диплом дійсний.