Дитина живцем згоріла у трансформаторній будці в Ізмаїлі. Фото: Нацполіція

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Смерть людини від ураження струмом зафіксована в Одеській області.

В одному з сіл Ізмаїльського районі батько з сином відпочивали на березі озера. П’ятирічний хлопчик поліз у трансформаторну будку і зазнав несумісного з життям ураження струмом. Ізмаїльські поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом смерті дитини. Про це 29 червня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань одразу за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою «нещасний випадок», ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), та ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Поліцейські повинні з’ясувати, чому трансформаторна будка була не на замку, та чому маленька дитина була не під наглядом батьків.

Нагадаємо, у травні в Львові під час екскурсії на розташований на півдні Львівської області водоспад Кам’янка у національному природному парку «Сколівські Бескиди» загинув шестикласник. Школяр підійшов близько до місцевого водоспаду, послизнувся і впав у воду, в результаті чого отримав несумісну із життя травму.