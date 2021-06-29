Ребенок заживо сгорел в трансформаторной будке в Измаиле. Фото: Нацполиция

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Смерть человека от поражения током зафиксирована в Одесской области.

В одном из сел Измаильского районе отец с сыном отдыхали на берегу озера. Пятилетний мальчик полез в трансформаторную будку и испытал несовместимое с жизнью поражение током. Измаильские полицейские начали досудебное расследование по факту смерти ребенка. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сразу по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай», ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство), и ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские должны выяснить, почему трансформаторная будка была не на замке, и почему маленький ребенок был не под присмотром родителей.

Напомним, в мае во Львове во время экскурсии на расположенном на юге Львовской области водопаде Каменка в национальном природном парке «Сколевские Бескиды» погиб шестиклассник. Школьник подошел близко к местному водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил несовместимую с жизнью травму.