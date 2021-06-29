Во время учений «Си Бриз-2021» задействовали новые беспилотники, фото: «Думская»

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Ракурс

На международных военных учениях «Си Бриз-2021», которые продолжаются в районе акватории Черного моря, задействовали украинский ударный беспилотник Bayraktar TB2.

Беспилотный сегодня, 29 июня, утром поднялся с расположенной в Николаеве военно-воздушной базы Кульбакино и приступил к выполнению задач в районе общевойскового полигона Олешкивские пески в Херсонской области. Об этом сообщает издание «Думская».

Отмечается, что в рамках учений морпехи при выполнении поставленных задач будут получать поддержку тактической авиации — штурмовой, бомбардировочной и истребительной.

Стоит добавить, что в «Си Бриз-2021» также задействованы американские конвертопланы (винтокрылые летательные аппараты с поворотными двигателями, которые сочетают возможности самолета и вертолета) CV-22B Osprey.

Напомним, учения «Си Бриз-2021» продлятся до 10 июля.

Источник: «Думская»