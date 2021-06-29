Семья медведей устроила «вечеринку» в бассейне в Канаде. Фото:

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Ракурс

Аномальная жара в Канаде заставляет животных искать непривычные для них места, чтобы охладиться.

Мама-медведица привела своих двух медвежат купаться в бассейн одного из частных домов в Британской Колумбии. Жители Ванкувера смогли запечатлеть на видео, как косолапые охлаждаются у воды. Повеселившись у бассейна трио диких гостей покинули двор. Видео опубликовано на YouTube-канале AFP News Agency.

По информации канадских СМИ, в Канаде содержится очень жаркая погода. Так, в одном из городов провинции Британская Колумбия побит температурный рекорд: там зафиксировали 46,6° тепла.

Также непривычная жара установилась и в некоторых городах Северо-Запада США. Столбики термометров в Портленде, Орегоне и Сиэтле поднялись до отметки в 43°.

Напомним, на минувшей неделе на юге Италии царила аномальная жара во многих регионах температура находилась на уровне около +40°, в некоторых регионах — почти +45°. В то же время на севере страны Температурные условия менее экстремальные.