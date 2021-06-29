Российский рэпер Баста, фото: «Эспрессо»

https://racurs.ua/n156753-reper-basta-pohvastalsya-podarkom-ot-lomachenko-i-usika-foto.html

Ракурс

Российский рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко), который недавно был исключен из перечня лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, и провел несколько концертов в Киеве, похвастался подарком от известных украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.

Соответствующий фотографию опубликован на странице певца в социальной сети Instagram.

На снимке рэпер одет в брендированную футболку и кепку Lomus.

Спасибо за подгон Василию Ломаченко и Александру Усику, — подписал Баста фотографии.

25 июня рэпер Баста, который ранее незаконно выступал во временно оккупированном Россией украинском Крыму, провел концерт в киевском концерт-холла Stereoplaza. Еще один концерт состоялся в этом концерт-холле на следующий день, 26 июня. Выступление певца сопровождался акциями протеста.