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Ракурс
Российский рэпер Баста, фото: «Эспрессо»

Рэпер Баста похвастался подарком от Ломаченко и Усика (ФОТО)

29 июн 2021, 16:43
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Российский рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко), который недавно был исключен из перечня лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, и провел несколько концертов в Киеве, похвастался подарком от известных украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.

Соответствующий фотографию опубликован на странице певца в социальной сети Instagram.

На снимке рэпер одет в брендированную футболку и кепку Lomus.

Спасибо за подгон Василию Ломаченко и Александру Усику, — подписал Баста фотографии.


25 июня рэпер Баста, который ранее незаконно выступал во временно оккупированном Россией украинском Крыму, провел концерт в киевском концерт-холла Stereoplaza. Еще один концерт состоялся в этом концерт-холле на следующий день, 26 июня. Выступление певца сопровождался акциями протеста.

Источник: Ракурс


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