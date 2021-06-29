Чем занимается Олег Ляшко вне политики. Фото:

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Олег Ляшко, бывший народный депутат и лидер «Радикальной партии», имеет ряд увлечений вне политики.

Экс-парламентарий, в частности, начал заниматься майнингом криптовалюты Ethereum и имеет собственную криптоферму. На смартфоне Ляшко установлены специальные программы, политик очень внимательно следит за ценами и за тенденциями. Также Ляшко любит хвастаться достижениями в майнинге перед друзьями. Об этом в статье на УП «Трое в центре. Как Гройсман, Смешко и Ляшко пробиваются в Раду» заявили однопартийцы главного радикала.

Также Ляшко после поражения на выборах в Верховную Раду учит английский, тренируется, играет с сыном, ухаживает за садом, ходит на эфиры телеканала Рината Ахметова «Украина» и начал заниматься бизнесом. Экс-нардеп при этом утверждает, что бизнес не доставляет ему удовольствия.

Политика — это моя жизнь. А бизнес — это так, только чтобы семью прокормить. Поэтому да, сейчас занимаюсь тем, что приносит деньги, в том числе криптовалютами, — признался он.



Напомним, в июне экс-нардеп и глава «Радикальной партии» Олег Ляшко разделся в прямом эфире по пояс и предложил всем украинцам скинуться «вонючими трусами и носками» для власти, которая повышает налоги.

Источник: «Украинская правда»