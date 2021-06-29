Подорожание электроэнергии отложено до 1 августа, фото:

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Электроэнергия для населения в Украине не подорожает с 1 июля, как планировалось. Кабмин до 1 августа продлил действие действующего механизма специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения.

Об этом говорится в постановлении правительства № 659 от 29 июня, опубликованном на сайте Кабинета министров.

Этим постановлением для бытовых потребителей тариф на электроэнергию до 1 августа 2021 года сохраняется на уровне 1,68 грн/кВт-час.

Кроме того, этим постановлением Кабмин сохранил тариф для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-час до 1 августа 2021 года.

В конце декабря 2020 года правительство отменило льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-час, установив единую цену — 1,68 грн/кВт-час.

Этот тариф должен был действовать до 31 марта 2021 года, впоследствии его срок был продлен до 30 апреля, а после этого — до конца июня.

Напомним, в мае в Минэнерго заявили, что рыночная цена электроэнергии для населения вдвое выше, чем установленные правительственным постановлением 1,68 грн за кВт-час.