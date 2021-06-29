Раду собрали из-за требования Зеленского увеличить численность ВСУ ,скриншот видео

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Верховная Рада 29 июня проводит внеочередное заседание. Парламент соберется по требованию президента. Повестка дня содержит семь вопросов, среди которых несколько неотложных, по мнению главы государства, вопросов.

В первом чтении нардепы рассмотрят законопроекты № 5557 «Об основах национального сопротивления» и № 5558 об изменении численности Вооруженных сил Украины (относительно увеличения состава ВСУ).

В повестке дня также закон № 5219 «О критической инфраструктуре».

Во втором чтении депутаты должны рассмотреть проекты законов № 3743 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» и № 4555 о повышении пенсий пострадавших от аварии на ЧАЭС.

На заседании 29 июня парламент принял два важных решения — о возобновлении работы ВККСУ (судебная реформа) и введение уголовной ответственности за ложь в декларациях.