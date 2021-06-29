Система ПВО «Панцирь-С». Фото: РБК

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Оккупанты в Крыму испуганы из-за проведения масштабных военно-морских учений Sea Breeze-2021.

Российские военные провели в Крыму учебную проверку с задействованием дивизионов комплексов противовоздушной обороны С-400 и «Панцирь-С», около 20 самолетов и вертолетов — самолетов-разведчиков Су-24МР, многоцелевых истребителей Су-27 и Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и вертолетов Ми-8 и Ка-27 из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Об этом 29 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Черноморский флот РФ.

Военные страны-агрессора уверяют, что ракеты систем «Панцирь-С» и «Триумф» были приведены на условные цели вблизи Крыма. Национальный центр управления обороной РФ заявил, что российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze.

Как известно, в акватории Черного моря 28 июня стартовали масштабные военно-морские учения Sea Breeze-2021. В маневрах задействованы украинские ВМС и флот из 17 стран-членов НАТО — 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих.

Напомним, в 2021 году международные военные учения «Си-Бриз» пройдут с участием американского ракетного эсминца USS Ross DDG71. Корабль 27 июня пришвартовался на причале 1-К контейнерного терминала одесского порта.