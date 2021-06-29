На тлі навчань Sea Breeze Росія навела ракети С-400 на умовні цілі поблизу Криму

Система ППО «Панцир-С». Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n156749-na-tli-navchan-sea-breeze-rosiya-navela-rakety-s-400-na-umovni-cili-poblyzu-krymu.html

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Окупанти в Криму перелякані через проведення масштабних військово-морських навчань Sea Breeze-2021.

Російські військові провели в Криму навчальну перевірку із задіянням дивізіонів комплексів протиповітряної оборони С-400 і «Панцир-С», близько 20 літаків і вертольотів — літаків-розвідників Су-24МР, багатоцільових винищувачів Су-27 і Су-30СМ, фронтових бомбардувальників Су-24М і вертольотів Мі-8 і Ка-27 зі складу об'єднання ВПС і ППО Південного військового округу. Про це 29 червня повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на Чорноморський флот РФ.

Військові країни-агресора запевняють, що ракети систем «Панцир-С» та «Тріумф» були наведені на умовні цілі поблизу Криму. Національний центр управління обороною РФ заявив, що російські військові в Чорному морі стежать за кораблями НАТО та інших країн на навчанні Sea Breeze.

Як відомо, в акваторії Чорного моря 28 червня стартували масштабні військово-морські навчання Sea Breeze-2021. В маневрах задіяні українські ВМС та флот з 17 країн-членів НАТО — 32 бойових кораблі, 40 літаків і 5 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, у 2021 році міжнародні військові навчання «Сі-Бриз» пройдуть за участю американського ракетного есмінця USS Ross DDG71. Корабель 27 червня пришвартувався на причалі 1-К контейнерного термінала одеського порту.