У тюрму за брехню — Рада вкотре змінила відповідальність за е-декларування, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n156748-u-turmu-za-brehnu-rada-vkotre-zminyla-vidpovidalnist-za-e-deklaruvannya.html

Ракурс

Верховна Рада знову підтримала законопроект № 4651, який передбачає тюремний термін за недостовірні дані в деклараціях. За це в залі знайшлося 315 голосів.

При цьому були враховані рекомендації президента Володимира Зеленського, який раніше ветував цей документ.

Із закону виключили положення, згідно з яким відомості про об'єкти декларування, що знаходяться у володінні або користуванні члена сім’ї декларанта, вказуються тільки в разі, якщо член сім’ї подав такі відомості суб'єкту декларування у будь-якому вигляді.

Крім того, президент вніс до документа ще одну правку. Він доповнив норму про те, що умисне неподання е-декларації карається штрафом від 2,5 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, словами «або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі строком на один рік».

Раніше президент ветував редакцію, ухвалену парламентом. На Банковій вважали, що поправки депутатів руйнували систему е-декларування.

Перша пропозиція президента стосувалась виключення з тексту раніше засуджених норм, які створювали критичну прогалину у декларуванні активів членів сім’ї.

Друга пропозиція полягала у додаванні до переліку можливих санкцій за неподання декларації позбавлення волі на 1 рік.

Раніше головний Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради теж врахував такі рекомендації. Венеційська комісія вказувала, що подальше збільшення санкцій може бути необхідним, але недостатнім без належного функціонування антикорупційних органів.

У своєму висновку Венеційка заохотила українську владу продовжувати посилювати ці інститути та механізми.

«Ракурс» повідомляв, що закон про формування ВККСУ Рада 29 червня ухвалила із ключовими поправками. Депутати прислухалися до рекомендацій Венеційської комісії щодо вирішального голосу міжнародних експертів при відборі членів ВККС.