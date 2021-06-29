В тюрьму за ложь — Рада опять изменила ответственность за е-декларирование

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Ракурс

Верховная Рада снова поддержала законопроект № 4651, который предусматривает тюремный срок за недостоверные данные в декларациях. За это решение в зале нашлось 315 голосов.

При этом учтены рекомендации президента Владимира Зеленского, который ранее ветировал этот документ.

Из закона исключили положение о том, что сведения об объектах декларирования, находящихся во владении или пользовании члена семьи декларанта, указываются только в случае, если член семьи подал такие сведения субъекту декларирования в любом виде.

Кроме того, президент внес в документ еще одну правку. Он дополнил норму о том, что умышленное непредставление электронной декларации наказывется штрафом от 2,5 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, словами «или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы сроком на один год».

Ранее президент ветировал редакцию, принятую парламентом. На Банковой считали, что поправки депутатов разрушали систему е-декларирования.

Первое предложение президента касалось исключения из текста ранее принятых норм, которые создавали критический пробел в декларировании активов членов семьи.

Второе предложение заключалось в добавлении в перечень возможных санкций за непредставление декларации лишения свободы на год.

Ранее Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады тоже учел эти рекомендации. Венецианская комиссия указывала, что дальнейшее увеличение санкций может быть необходимым, но недостаточным без надлежащего функционирования антикоррупционных органов.

В своем заключении Венецианская комиссия попросила украинскую власть продолжать усиливать эти институты и механизмы.

«Ракурс» сообщал, что закон о формировании ВККСУ Рада 29 июня приняла с ключевыми поправками. Депутаты прислушались к рекомендациям Венецианской комиссии по повода решающего голоса международных экспертов при отборе членов ВККС.