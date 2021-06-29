ЕС признает украинские COVID-паспорта – в Минцифры сообщили «оптимистичную дату»

https://racurs.ua/n156747-es-priznaet-ukrainskie-covid-pasporta-v-mincifry-soobschili-optimistichnuu-datu.html

Ракурс

Паспорта вакцинации могут взаимно признать Украина и Европейский Союз до конца лета 2021 года.

Такой прогноз озвучил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

По «ковидных» сертификатах Европейский Союз движется чуть быстрее, чем обычно, поэтому это, безусловно, актуальная тема в мировом масштабе. Мы ожидаем, что по оптимистическим прогнозам взаимное признание у нас состоится до конца лета. Мы этого ждем, — заявил он.

Вискуб добавил, что также в этом году ведомство ждет взаимного признания электронных подписей. По его словам, это может произойти уже осенью.

Как известно, с 1 июля в Украине планируют ввести электронные сертификаты вакцинации. Документ будет как бумажным, так и электронным, его добавят в приложение «Дія».

Напомним, Европейский Союз признал вакцину против COVID-19 AstraZeneca, но не ее индийский аналог Covishield. Как известно, в Украине многие вакцинировались индийской вакциной.