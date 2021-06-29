Повышение пенсий для украинцев в возрасте от 75 лет перенесли. Фото: glavcom.ua

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Ракурс

Повышение пенсий для украинцев в возрасте от 75 лет перенесли.

Рост выплат, который был запланирован на 1 июля, перенесли на 1 октября. Повышение отложили из-за недостатка ресурсов. В правительстве до сих пор уверены, что очень важно провести индексацию пенсий. В 2021 году эти 400 грн для украинцев старше 75 лет будут подлежать индексации. Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила в эфире изданию «Радио Свобода».

По словам Лазебной, для повышения пенсий с июля было недостаточно денег. Ресурс был посчитан так, что программу «75 плюс» перенесли на 1 октября.

Также министр анонсировала повышение минимальной заработной платы. Лазебная утверждает, что в декабре государственный социальный стандарт будет поднят до 2 тыс. 600 грн.

Сегодня есть такой государственный социальный стандарт, что минимальная пенсия по возрасту для людей, у кого есть возраст 65 лет и у мужчины 35 лет стажа, а у женщины — 30, она должна соответствовать 40% минимальной зарплаты. То есть уже в декабре этот стандарт будет поднят до 2 тыс. 600 грн, — отметила она.



Ранее сообщалось, что с 1 июля правительство автоматически повысит пенсии нетрудоспособным лицам. Ожидалось, что в связи с ростом прожиточного минимума растет минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхурочный стаж. Также растут размеры набавок, доплат, повышений, минимальных пенсионных выплат.

Источник: «Радио Свобода»