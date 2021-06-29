Епоха бідності не подолана — підвищення пенсій в Україні відклалиhttps://racurs.ua/ua/n156746-epoha-bidnosti-ne-podolana-pidvyschennya-pensiy-v-ukrayini-vidklaly.htmlРакурс
Підвищення пенсій для українців віком від 75 років перенесли.
Зростання виплат, яке було заплановане на 1 липня, перенесли на 1 жовтня. Підвищення відклали через нестачу ресурсів. В уряді досі впевнені, що дуже важливо провести індексацію пенсій. У 2021 році ці 400 грн для українців старше 75 років будуть підлягати індексації. Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила в ефірі виданню «Радіо Свобода».
За словами Лазебної, для підвищення пенсій з липня було недостатньо грошей. Ресурс був порахований так, що програму «75 плюс» перенесли на 1 жовтня.
Також міністр анонсувала підвищення мінімальної заробітної плати. Лазебна стверджує, що в грудні державний соціальний стандарт буде піднятий до 2 тис. 600 грн.
Сьогодні є такий державний соціальний стандарт, що мінімальна пенсія за віком для людей, у кого є вік 65 років і у чоловіка 35 років стажу, а в жінки — 30, вона має відповідати 40% мінімальної зарплати. Тобто вже у грудні цей стандарт буде піднятий до 2 тис. 600 грн , — зазначила вона.
Раніше повідомлялося, що з 1 липня уряд автоматично підвищить пенсії непрацездатним особам. Очікувалося, що липня у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму зростає мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж. Також зростають розміри набавок, доплат, підвищень, мінімальних пенсійних виплат.
Джерело: «Радіо Свобода»