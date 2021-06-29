Унікальне стародавнє поселення знайшли підводні археологи в Хорватії. Фото: Reuters

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Підводні археологи з Хорватії виявили в районі острова Корчула на півдні країни неолітичне поселення, яке існувало понад 6 тис. років тому.

Під час розвідувальних робіт дослідникам вдалося знайти руїни кам’яних стін, керамічні вироби та крем’яні ножі. Про відкриття повідомляє Reuters.

Археологи вважають, що це поселення побудували на невеликій ділянці землі, яка раніше з'єднувалася з основним островом вузьким проходом.

Розташування поселення є досить незвичайним. Вчені відзначили, що їм невідомі подібні знахідки в цьому регіоні, а основні відкриття епохи неоліту, як правило, зроблені під час розкопок у печерах.

На їхню думку, сусідні острови захищають район від великих морських хвиль, що дозволило поселенню уникнути природного руйнування.

Нагадаємо, наукове відкриття зробили археологи, які проводять розкопки в доісторичному поселенні Дікілі Таш в північній Греції. Вони виявили, свідоцтва існування вина, датованого 4 тис. 300 роком до н.е.

Джерело:Reuters