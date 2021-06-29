Уникальное древнее поселение нашли подводные археологи в Хорватии (ФОТО)https://racurs.ua/n156745-unikalnoe-drevnee-poselenie-nashli-podvodnye-arheologi-v-horvatii-foto.htmlРакурс
Подводные археологи из Хорватии обнаружили в районе острова Корчула на юге страны неолитическое поселение, существовавшее более 6 тыс. лет назад.
Во время разведывательных работ исследователям удалось найти руины каменных стен, керамические изделия и кремневые ножи. Об открытии сообщает Reuters.
Археологи считают, что это поселение было построено на небольшом участке земли, который раньше соединялся с основным островом узким проходом.
Расположение поселения представляется весьма необычным. Ученые отметили, что им неизвестны подобные находки в этом регионе, а основные открытия эпохи неолита, как правило, сделаны во время раскопок в пещерах.
По их мнению, соседние острова защищают район от больших морских волн, что позволило поселению избежать естественного разрушения.
Напомним, научное открытие сделали археологи, проводящие раскопки в доисторическом поселении Дикили Таш в северной Греции. Они обнаружили свидетельства существования вина, датируемого 4 тыс. 300 годом до н. э.
Источник: Reuters