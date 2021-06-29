Маска может диагностировать коронавирус – новая разработка ученых. Фото: cgon.rospotrebnadzor.ru

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Диагностировать коронавирус ученые научились новым способом. Для этого специалисты Массачусетского технологического института совместно с коллегами из Гарвардского университета разработали прототип специальной маски.

Она позволяет с помощью одноразового съемного датчика определить, болеет ли надевший ее человек коронавирусом. Время постановки диагноза занимает около 90 минут, результаты отображаются только на внутренней стороне маски для обеспечения конфиденциальности. Об этом пишет MIT News.

Прототип разработан на основе технологии, созданной несколько лет назад. Тогда подобные чипы применялись для выявления вируса Эболы.

Отмечается, что датчик может быть вшит не только в маску, но и в одежду. Также его можно настроить на обнаружение других вирусов. Предполагается, что подобные сенсоры могут пригодиться для защиты сотрудников скорой помощи, медицинского персонала и военнослужащих.

Напомним, американские ученые выяснили, что коронавирус заражает человека новым способом. SARS-CoV-2 способен находить альтернативные методы инфицирования клеток человека.

Источник: MITNews