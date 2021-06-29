Маска може діагностувати коронавірус – нова розробка вчених. Фото: cgon.rospotrebnadzor.ru

https://racurs.ua/ua/n156744-maska-moje-diagnostuvaty-koronavirus-nova-rozrobka-vchenyh-foto.html

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Діагностувати коронавірус вчені навчилися новим способом. Для цього фахівці Массачусетського технологічного інституту спільно з колегами з Гарвардського університету розробили прототип спеціальної маски.

Вона дозволяє за допомогою одноразового датчика визначити, чи хворіє людина, яка одягнула маску, на коронавірус. Час встановлення діагнозу займає близько 90 хвилин, результати відображаються тільки на внутрішній стороні маски для забезпечення конфіденційності. Про це пише MIT News.

Прототип розроблений на основі технології, створеної кілька років тому. Тоді подібні чіпи застосовувалися для виявлення вірусу Ебола.

Відзначається, що датчик може бути вшитий не тільки в маску, але і в одяг. Також його можна налаштувати на виявлення інших вірусів. Передбачається, що подібні сенсори можуть стати в пригоді для захисту працівників швидкої допомоги, медичного персоналу та військовослужбовців.

Нагадаємо, американські вчені з’ясували, що коронавірус заражає людину новим способом. SARS-CoV-2 здатен знаходити альтернативні методи інфікування клітин людини.

Джерело: MIT News