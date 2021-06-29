Судову реформу Рада проголосувала із ключовими поправками про іноземців у ВККСУ

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Судова реформа в Україні проводитиметься на основі нового закону про роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККСУ). Міжнародні експерти отримують вирішальний голос при голосуванні за обрання нового складу ВККСУ.

Парламент 29 червня продовжив розгляд поправок до законопроекту № 3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

В цілому за закон проголосували 293 нардепи, повідомляється у трансляції з Ради.

Про що закон

Вища кваліфікаційна комісія суддів складатиметься із 16 членів. Половину призначатимуть з числа суддів або суддів у відставці. Комісія вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів.

Нардепи підтримали поправку № 453, яка відповідає рекомендаціям Венеційської комісії. Це означає, що перший склад конкурсної комісії з питань доброчесності починає роботу за умови призначення не менше чотирьох її членів. З них двоє будуть запропоновані міжнародними організаціями, які останні п’ять років надають Україні технічну допомогу в сфері судової реформи або запобігання і протидії корупції.

У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» голоси трьох членів Конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними організаціями, є вирішальними.

Раніше Комітет з питань правової політики поправці відхилив цю правку авторства Анастасії Радіної, Микити Потураєва та інших депутатів від «Слуги народу». У залі знайшлося 255 депутатів, які підтримали зміну у формуванні конкурсної комісії ВККСУ.

Для підтримки діяльності першого складу Конкурсної комісії та роботи її членів, можна залучати додаткових експертів і фахівців, запропонованих на її запит міжнародними організаціями. Фінансувати діяльність таких експертів і фахівців будуть відповідні міжнародні та іноземні організації. Такі експерти і фахівці отримають доступ до всіх документів та інформації, пов’язаної з проведенням конкурсу на посаду члена ВККС.

Члени ВККС мають дотримуватись політичної нейтральності, не можуть належати до жодних політичних партій чи профспілок.

Історія питання

ВККС не працює з осені 2019 року через ухвалення президентського закону № 193 про судову реформу. У зв’язку з цим з 2019 року був зупинений кваліфікаційне оцінювання суддів (переатестація), а також добір нових суддів і інші процеси. У судовій системі утворився серйозний кадровий дефіцит.

Законопроект Зеленського про судову реформу передбачав також скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100, запроваджував новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створював при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики, а також розширював список посад, на які поширюється люстрація.

Конституційний суд визнав неконституційними низку положень цієї реформи.

22 червня Зеленський вніс до Ради законопроект про судоустрій та статус суддів. Він повинен узгодити законодавство з рішеннями Конституційного суду. У новому документі скасовується норма про зменшення кількості суддів Верховного суду і про скорочення їхньої зарплати. Рада прийняла цей законопроект 16 жовтня 2020 року.