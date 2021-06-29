Судебную реформу Рада поддержала с ключевой поправкой об иностранцах в ВККСУ

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Судебная реформа в Украине будет проводиться на основе нового закона о работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ). Международные эксперты получают решающий голос при голосовании за избрание нового состава ВККСУ.

Парламент 29 июня продолжил рассмотрение поправок к законопроекту № 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В целом за закон проголосовали 293 нардепа, сообщается в трансляции Рады.

О чем новый закон

Высшая квалификационная комиссия судей будет состоять из 16 членов. Половину назначат из числа судей или судей в отставке. Комиссия считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов.

Нардепы поддержали поправку № 453, которая соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. Это означает, что первый состав конкурсной комиссии по вопросам добродетели начинает работу при условии назначения не менее четырех ее членов. Из них двое будут предложены международными организациями, которые последние пять лет предоставляют Украине техническую помощь в сфере судебной реформы или предотвращения и противодействия коррупции.

В случае одинакового количества голосов «за» и «против» голоса трех членов Конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями, являются решающими.

Ранее Комитет по вопросам правовой политики поправке отклонил эту правку авторства Анастасии Радиной, Никиты Потураева и других депутатов от «Слуги народа». Сегодня в зале нашлось 255 депутатов, которые поддержали изменение в формировании конкурсной комиссии ВККСУ.

Для поддержки деятельности первого состава конкурсной комиссии и работы ее членов, можно привлекать дополнительных экспертов и специалистов, предложенных на ее запрос международными организациями. Финансировать деятельность таких экспертов и специалистов будут соответствующие международные и иностранные организации. Такие эксперты и специалисты получат доступ ко всем документам и информации, связанной с проведением конкурса на должность члена ВККС.

Члены ВККС должны придерживаться политической нейтральности, не могут принадлежать к каким либо политическим партиям или профсоюзам.

История вопроса

ВККС не работает с осени 2019 года из-за принятия президентского закона № 193 о судебной реформе. В связи с этим было остановлено квалификационное оценивание судей (переаттестация), а также отбор новых судей и другие процессы. В судебной системе образовался серьезный кадровый дефицит.

Законопроект Зеленского о судебной реформе предусматривал также сокращение количества судей Верховного суда (до 100 человек), вводил новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создавал при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, а также расширял список должностей, на которые распространяется люстрация.

Конституционный суд признал неконституционными ряд положений этой реформы.

22 июня Зеленский внес в Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей. Он должен согласовать законодательство с решениями Конституционного суда. В новом документе отменяется норма об уменьшении количества судей Верховного суда и о сокращении их зарплаты. Рада приняла этот законопроект 16 октября 2020 года.