ЄС визнає українські COVID-паспорти — в Мінцифри повідомили «оптимістичну дату». Фото: Сьогодні

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Паспорти вакцинації можуть взаємно визнати Україна та Європейський Союз до кінця літа 2021 року.

Такий прогноз озвучив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб.

По «ковідних» сертифікатах Європейський Союз рухається трохи швидше, ніж зазвичай, тому це, безумовно, актуальна тема у світовому масштабі. Ми очікуємо, що за оптимістичними прогнозами взаємне визнання в нас відбудеться до кінця літа. Ми на це очікуємо, — заявив він.

Вискуб додав, що також цього року відомство очікує на взаємне визнання електронних підписів. За його словами, це може відбутися вже восени.

Як відомо, з 1 липня в Україні планують запровадити електронні сертифікати вакцинації. Документ буде як паперовим, так і електронним, його додадуть у застосунок «Дія».

Нагадаємо, Європейський Союз визнав вакцину проти COVID-19 AstraZeneca, але не її індійський аналог Covishield. Як відомо, в Україні багато хто щепився індійською вакциною.