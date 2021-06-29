ЄС закриває кордони для щеплених Covishield туристів. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156732-ievrosouz-zakryvaie-kordony-dlya-scheplenyh-covishield-turystiv-reuters.html

Ракурс

Європейський Союз визнав вакцину проти COVID-19 AstraZeneca, але не її індійський аналог Covishield.

Тому індійців, щеплених індійським препаратом, не пускають до країн ЄС. Про це повідомив генеральний директор Інституту сироватки Індії Адар Пунавалла, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ Індії підняло питання про невизнання «Ковішилду» Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). В EMA заявили, якщо в ЄС схвалять і дозволять продаж Covishield, про це повідомлять додатково.

Як відомо, в Україні багато хто також прищепився індійською вакциною Covishield.

А Кіпр натомість з 1 липня не вимагатиме негативний результат тесту на коронавірус та самоізоляцію від вакцинованих туристів із України. Як повідомило посольство Кіпру в Україні у Facebook, українці повинні мати при собі дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий Україною. Крім того, мандрівник має отримати щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів — Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, або вакциною Sputnik V чи Sinopharm станом на 21 травня та завершили схему вакцинації.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що COVID-сертифікат України визнають у Європейському Союзі, але з іншими державами доведеться домовлятися окремо.

Джерело: Reuters