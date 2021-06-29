ЕС закрывает границы для привитых Covishield туристов. Фото: УП

https://racurs.ua/n156732-evrosouz-zakryvaet-granicy-dlya-privityh-covishield-turistov-reuters.html

Ракурс

Европейский Союз признал вакцину против COVID-19 AstraZeneca, но не ее индийский аналог Covishield.

Поэтому индийцев, привитых индийским препаратом, не пустят страны ЕС. Об этом сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла, сообщает Reuters.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Индии подняло вопрос о непризнании «Ковишилда» Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). В EMA заявили, если в ЕС одобрят и разрешат продажу Covishield, об этом сообщат дополнительно.

Как известно, в Украине многие также вакцинировались индийской вакциной Covishield.

А Кипр зато с 1 июля не потребует отрицательный результат теста на коронавирус и самоизоляцию от вакцинированных туристов из Украины. Как сообщило посольство Кипра в Украине в Facebook, украинцы должны иметь при себе действительный сертификат о вакцинации, выданный Украиной. Кроме того, путешественник должен получить прививку одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам — Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, или вакциной Sputnik V или Sinopharm по состоянию на 21 мая и завершили схему вакцинации.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявляли, что COVID-сертификат Украины признают в Европейском Союзе, но с другими государствами придется договариваться отдельно.

Источник: Reuters