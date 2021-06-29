https://racurs.ua/ua/n156740-pytannya-nedopusku-v-ies-scheplenyh-covishield-turystiv-obicyaie-vyrishyty-indiya.html

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Проблему з невизнанням в Євросоюзі сертифікатів щеплення вакциною CoviShield обіцяють вирішити в Нью-Делі.

Виконавчий директор Індійського інституту сироватки Адар Пунавалла переконаний, що це питання вдасться вирішити найближчим часом. Чиновник підтвердив, що багато індійців вже стикнулися з проблемами подорожей до ЄС. Про це він написав на власній сторінці у Twitter.

Запевняю всіх, що я буду обговорювати це на найвищих рівнях і сподіваюся вирішити це питання найближчим часом як з регуляторними органами, так і на дипломатичному рівні з країнами, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Інститут сироватки Індії повідомив, що індійці, які отримали щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield), не можуть в’їхати до Європейського Союзу. Попри те, що AstraZeneca визнана ЄС, це не поширюється на індійську версію «Ковішилд»", якою вакцинували й частину громадян України.

До країн ЄС пускають тих, хто повністю прищепився однією із затверджених Європейським агентством з лікарських засобів вакцин (EMA) — BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca (південнокорейського виробництва) та Johnson & Johnson.

Водночас деякі країни Євросоюзу корегують це загальне правило під власну епідемічну ситуацію. Наприклад, Іспанія 7 червня відкрила свої кордони для вакцинованих туристів не лише з ЄС, але й з усього світу. Потрібно лише завершити повний цикл щеплення за два тижні до в’їзду в країну.

Греція з 14 травня дозволяє в’їзд українцям за умови ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до в’їзду, чи експрес-тесту на антиген, зробленого за 48 годин. До Болгарії українці можуть потрапити з 1 червня з сертифікатами чи ПЛР-тестами. Також болгарська влада визнає лише препарати Johnson&Johnson, AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Moderna та Sputnik V.