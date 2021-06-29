https://racurs.ua/n156740-vopros-nedopuska-v-es-privityh-covishield-turistov-obeschaet-reshit-indiya.html

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Проблему с непризнанием в Евросоюзе сертификатов прививки вакциной CoviShield обещают решить в Нью-Дели.

Исполнительный директор Индийского института сыворотки Адар Пунавалла убежден, что этот вопрос удастся решить в ближайшее время. Чиновник подтвердил, что многие индийцы уже столкнулись с проблемами путешествий в ЕС. Об этом он написал на собственной странице в Twitter.

Уверяю всех, что я буду обсуждать это на самых высоких уровнях и надеюсь решить этот вопрос в ближайшее время как с регуляторными органами, так и на дипломатическом уровне со странами, — говорится в сообщении.

Напомним, Институт сыворотки Индии сообщил, что индийцы, которые получили прививку вакциной AstraZeneca (Covishield), не могут въехать в Европейский Союз. Несмотря на то, что AstraZeneca признана ЕС, это не распространяется на индийскую версию «Ковишилд», которой вакцинировали и часть граждан Украины.

В страны ЕС пускают тех, кто полностью привиться одной из утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам вакцин (EMA) — BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca (южнокорейского производства) и Johnson & Johnson.

В то же время некоторые страны Евросоюза корректируют это общее правило под собственную эпидемическую ситуацию. Например, Испания 7 июня открыла свои границы для вакцинированных туристов не только из ЕС, но и со всего мира. Нужно лишь завершить полный цикл прививки за две недели до въезда в страну.

Греция с 14 мая разрешает въезд украинцам при условии ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда, или экспресс-теста на антиген, сделанного за 48 часов. В Болгарию украинцы могут попасть с 1 июня с сертификатами или ПЦР-тестами. Также болгарские власти признают только препараты Johnson&Johnson, AstraZeneca, BioNTech / Pfizer, Moderna и Sputnik V.