Коктейль COVID-вакцин — медики сообщили, когда разрешат комбинировать прививки

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Вопросы применения так называемого коктейля COVID-вакцин в Украине рассмотрит Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ).

О сочетании различных вакцин от COVID-19 рассказал в интервью «Лига Life» заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его мнению, комбинирование вакцины против COVID-19 (например, первая доза «Астрезенека», вторая — «Пфайзер») могут разрешить, хотя процесс вакцинации усложнится с точки зрения логистики.

В таких случаях медикам придется совмещать различные платформы вакцин. Но, по словам Кузина, научные исследования показывают, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины.

Главный санврач страны рассказал, что Национальная техническая группа экспертов по иммунизации сейчас оценивает результаты научных исследований. Она пришла к выводу, что пока «нет достаточно данных с высоким уровнем доказательности в пользу сочетания различных платформ вакцин».

Поскольку таких исследований стало больше, то НТГЭИ будет вновь рассматривать этот вопрос 30 июня — учитывая данные, которые постоянно обновляются.

Источник: Лига