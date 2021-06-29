Коктейль COVID-вакцин — в МОЗ повідомили, коли дозволять комбінувати щеплення

https://racurs.ua/ua/n156739-kokteyl-covid-vakcyn-v-moz-povidomyly-koly-dozvolyat-kombinuvaty-scheplennya.html

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Питання застосування так званого коктейля COVID-вакцин в Україні розгляне Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ).

Про поєднання різних вакцин від COVID-19 розповів в інтерв’ю «Ліга Life» заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

На його думку, комбінування вакцини проти COVID-19 (наприклад, перша доза «Астрезенека», друга — «Пфайзер») можуть дозволити, хоча процес вакцинації ускладниться з погляду логістики.

У таких випадках медикам доведеться поєднувати різні платформи вакцин. Але, за словами Кузіна, наукові дослідження показують, що деякі комбінації першої та другої дози вакцин призводять до більшої імуногенності, ніж один тип вакцини.

Головний санлікар країни розповів, що Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ) зараз оцінює результати наукових досліджень. Вона прийшла до висновку, що поки «немає достатньо даних із високим рівнем доказовості на користь поєднання різних платформ вакцин».

Оскільки таких досліджень побільшало, то НТГЕІ буде знов розглядати це питання 30 червня — враховуючи дані, які постійно оновлюються.

Джерело: Ліга