Пошкоджений офіс Зеленського відремонтували за 235 тис. грн без торгів. Фото: УП

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Офіс президента замовив ремонт дверей, які пошкодили під час протестів на підтримку активіста Сергія Стерненка, за 235 тис. грн.

Управління адміністративними будинками Державного управління справами 11 травня уклало угоду з ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд» на виконання цих робіт. Про це повідомляється у системі ProZorro.

До 28 травня «Побутрембуд» повинен був виконати поточний ремонт внутрішніх дверних блоків та вхідних тамбурів будівлі Офісу президента на вулиці Банковій, 11.

Замовник пише, що експертна комісія ДСНС 25 березня визнала «ситуацію, що сталася 20 березня 2021 року у Києві внаслідок протиправних дій учасників масової акції біля будівлі Офісу президента, соціальною надзвичайною ситуацією об'єктового рівня».

Саме тому ремонт вирішили замовити без торгів для негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нові двері в Офісі президента встановили через два місяці після погрому. 20 березня у Києві відбулися заворушення під ОП. Учасники акції закидали будівлю фаєрами й петардами, замалювали стіни фарбою та розбили скло.