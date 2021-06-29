Поврежденный офис Зеленского отремонтировали за 235 тыс. грн без торгов. Фото: УП

https://racurs.ua/n156738-povrejdennyy-ofis-zelenskogo-otremontirovali-za-235-tys-grn-bez-torgov.html

Ракурс

Офис президента заказал ремонт дверей, которые повредили во время протестов в поддержку активиста Сергея Стерненко, за 235 тыс. грн.

Управление административными зданиями Госуправления делами 11 мая заключило соглашение с ООО «Производственно-строительная компания «Побутрембуд» на выполнение этих работ. Об этом сообщается в системе ProZorro.

До 28 мая «Побутрембуд» должен был завершить текущий ремонт внутренних дверных блоков и входных тамбуров здания Офиса президента на улице Банковой, 11.

Заказчик пишет, что экспертная комиссия ГСЧС 25 марта признала «ситуацию, которая произошла 20 марта 2021 в Киеве в результате противоправных действий участников массовой акции возле здания Офиса президента, социальной чрезвычайной ситуацией объектового уровня».

Именно поэтому ремонт решили заказать без торгов для немедленной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее мы сообщали, что новые двери в Офисе президента установили через два месяца после погрома. 20 марта в Киеве состоялись беспорядки под ОП. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской и разбили стекло.