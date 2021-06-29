Обязательную вакцинацию учащихся и большинства взрослых предлагает Минздрав. Фото: rt.com

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Ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, но не для всех, предлагают в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве предлагают не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школы. Также предлагают обязательную вакцинацию для части взрослого населения. Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью изданию «Лига.life».

По моему убеждению, да. К сожалению, несмотря на все усилия, последние вспышки инфекционных болезней в Украине вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками. Последняя вспышка кори, сложная ситуация с полиомиелитом, до того были случаи вспышек дифтерии. Все эти случаи объединяет то, что была сформирована большая когорта невакцинированных детей. Они невакцинированы в частности из-за активной пропаганды, что вакцинироваться не надо, — заявил он.

Также Кузин отметил, что стоит с обязательной вакцинацией внедрять ответственность медработника за распространение ложных сведений о вакцинации. За отказ от вакцинации он тоже предлагает наказывать. Также, по его словам, надо усилить ответственность за поддельные справки.

Санврач отметил, что «обращал бы внимание на решение Верховного суда о недопуске непривитых детей в учебные заведения. И вводил бы подобные нормы в законе». Вакцинированные дети, по его словам, могут выбрать дистанционный формат обучения.

Взрослых людей, которые являются работниками образования, сферы обслуживания, предлагают не допускать их к рабочим местам без прививки.

Мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека, — подчеркнул он.



Напомним, бесплатную вакцинацию от коронавируса смогут получить жители Закарпатской области, поскольку Венгрия с июля начнет предлагать бесплатную прививку жителям приграничных регионов.

Источник: «Лига.life»