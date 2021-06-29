Обов’язкову вакцинація учнів і більшості дорослих пропонує МОЗ. Фото: rt.com

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Запровадити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу, але не для всіх, пропонують у Міністерстві охорони здоров’я.

У відомстві пропонують не допускати невакцинованих від коронавірусу дітей до школи. Також пропонують обов’язкову вакцинацію для частини дорослого населення. Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв’ю виданню «Ліга.life».

На моє переконання, так. На жаль, попри всі зусилля, останні спалахи інфекційних хвороб в Україні викликані недостатнім рівнем охоплення обов’язковими щепленнями. Останній спалах кору, складна ситуація з поліомієлітом, до того були випадки спалахів дифтерії. Всі ці випадки об'єднує те, що була сформована велика когорта невакцинованих дітей. Вони невакциновані зокрема через активне пропагування, що вакцинуватися не треба, — заявив він.

Також Кузін відзначив, що варто з обов’язковою вакцинацією впроваджувати відповідальність медпрацівника за поширення неправдивих відомостей про вакцинацію. За відмову від вакцинації він теж пропонує карати. Також, за його словами, треба посилити відповідальність за підроблені довідки.

Санлікар зазначив, що «звертав би увагу на рішення Верховного суду про недопуск невакцинованих дітей до навчальних закладів. І вводив подібні норми в законі».Невакциновані діти, за його словами, можуть обрати дистанційний формат навчання.

Дорослих людей, які є працівниками освіти, сфери обслуговування, пропонують не допускати їх до робочих місць без щеплення.

Ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини, — наголосив він.



Нагадаємо, безкоштовну вакцинацію від коронавірусу зможуть отримати мешканці Закарпатської області, оскільки Угорщина з липня почне пропонувати безкоштовне щеплення жителям прикордонних регіонів.

Джерело: «Ліга.life»