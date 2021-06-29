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Раду зібрали позачергово на вимогу Зеленського збільшити чисельність ЗСУ, скріншот відео
Раду зібрали на вимогу Зеленського збільшити чисельність ЗСУ (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n156750-radu-zibraly-pozachergovo-na-vymogu-zelenskogo-zbilshyty-chyselnist-zsu-translyaciya.htmlРакурс
Верховна Рада 29 червня проводить позачергове засідання. Парламент збереться на вимогу президента. Порядок денний містить сім питань, серед яких декілька невідкладних, на думку глави держави, питань.
У першому читанні нардепи розглянуть законопроекти № 5557 «Про основи національного спротиву» та № 5558 про зміну чисельності Збройних сил України (щодо збільшення складу ЗСУ).
В порядку денному також закон № 5219 «Про критичну інфраструктуру».
У другому читанні депутати мають розглянути проекти законів № 3743 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» та № 4555 про підвищення пенсій постраждалих від аварії на ЧАЕС.
На засіданні 29 червня парламент ухвалив два важливих рішення — про відновлення роботи ВККСУ (судова реформа) і запровадження кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.
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