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Раду зібрали позачергово на вимогу Зеленського збільшити чисельність ЗСУ, скріншот відео

Раду зібрали на вимогу Зеленського збільшити чисельність ЗСУ (ТРАНСЛЯЦІЯ)

29 чер 2021, 15:59
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Верховна Рада 29 червня проводить позачергове засідання. Парламент збереться на вимогу президента. Порядок денний містить сім питань, серед яких декілька невідкладних, на думку глави держави, питань.

У першому читанні нардепи розглянуть законопроекти № 5557 «Про основи національного спротиву» та № 5558 про зміну чисельності Збройних сил України (щодо збільшення складу ЗСУ).

В порядку денному також закон № 5219 «Про критичну інфраструктуру».


У другому читанні депутати мають розглянути проекти законів № 3743 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» та № 4555 про підвищення пенсій постраждалих від аварії на ЧАЕС.

На засіданні 29 червня парламент ухвалив два важливих рішення — про відновлення роботи ВККСУ (судова реформа) і запровадження кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.

Джерело: Ракурс


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