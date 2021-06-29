Здорожчання електроенергії відкладено до 1 серпня, фото:

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Електроенергія для населення в Україні не здорожчає з 1 липня, як планувалося. Кабмін до 1 серпня продовжив дію чинного механізму спеціальних зобов’язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення.

Про це йдеться в постанові уряду № 659 від 29 червня, опублікованій на сайті Кабінету міністрів.

Цією постановою для побутових споживачів тариф на електроенергію до 1 серпня 2021 року зберігається на рівні 1,68 грн/кВт-год.

Крім того, цією постановою Кабмін зберіг тариф для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт-год до 1 серпня 2021 року.

Наприкінці грудня 2020 року уряд скасував пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії в розмірі 0,9 грн/кВт-год, встановивши єдину ціну — 1,68 грн/кВт-год.

Цей тариф мав діяти до 31 березня 2021 року, згодом його термін було продовжено до 30 квітня, а після цього — до кінця червня.

Нагадаємо, у травні в Міненерго заявили, що ринкова ціна електроенергії для населення вдвічі вища, ніж встановлені урядовою постановою 1,68 грн за кВт-год.