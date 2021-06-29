Чим займається Олег Ляшко поза політикою. Фото:

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Олег Ляшко, колишній народний депутат та лідер «Радикальної партії», має низку захоплень поза політикою.

Екс-парламентар, зокрема, почав займатися майнінгом криптовалюти Ethereum й має власну криптоферму. На смартфоні Ляшка встановлені спеціальні програми, політик дуже уважно стежить за цінами та за тенденціями. Також Ляшко любить хвалитися здобутками в майнінгу перед друзями. Про це у статті на УП «Троє в центрі. Як Гройсман, Смешко і Ляшко пробиваються в Раду» заявили однопартійців головного радикалу.

Також Ляшко після поразки на виборах у Верховну Раду вчить англійську, тренується, грається з сином, доглядає за садом, ходить на ефіри телеканалу Ріната Ахметова «Україна» та почав займатися бізнесом. Екс-нардеп при цьому стверджує, що бізнес не приносить йому задоволення.

Політика — це моє життя. А бізнес — це так, тільки щоб сім’ю прогодувати. Тому так, зараз займаюсь тим, що приносить гроші, в тому числі криптовалютами, — зізнався він.



Нагадаємо, у червні екс-нардеп та очільник «Радикальної партії» Олег Ляшко роздягнувся в прямому ефірі по пояс і запропонував усім українцям скинутися «смердючими трусами та шкарпетками» для влади, яка підвищує податки.

Джерело: «Українська правда»