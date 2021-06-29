Російський репер Баста, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n156753-reper-basta-pohvalyvsya-podarunkom-vid-lomachenka-ta-usyka-foto.html

Ракурс

Російський репер Баста (справжнє ім’я — Василь Вакуленко), який нещодавно був виключений з переліку осіб, котрі створюють загрозу нацбезпеці України, і провів кілька концертів у Києві, похвалився подарунком від відомих українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Відповідний фотознімок опублікований на сторінці співака в соціальній мережі Instagram.

На знімку репер одягнений у брендовану футболку та кепку Lomus.

Дякую за подгон Василю Ломаченку та Олександру Усику, — підписав Баста фотознімок.

25 червня репер Баста, який раніше незаконно виступав у тимчасово окупованому Росією українському Криму, провів концерт у київському концерт-холу Stereoplaza. Ще один концерт відбувся у цьому концерт-холі наступного дня, 26 червня. Виступ співака супроводжувався акціями протесту.