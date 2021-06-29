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Ракурс
Родина ведмедів влаштувала «вечірку» в басейні у Канаді. Фото:

Ведмеді в Канаді рятуються від аномальної спеки в басейні (ВІДЕО)

29 чер 2021, 16:53
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Аномальна спека в Канаді змушує тварин шукати незвичні для них місця, щоб охолодитися.

Мама-ведмедиця привела своїх двох ведмежат купатися в басейн одного з приватних будинків в Британській Колумбії. Мешканці Ванкувера змогли зафіксувати на відео, як клишоногі охолоджуються біля води. Повеселившись біля басейну тріо диких гостей покинули двір. Відео опубліковане на YouTube-каналі AFP News Agency.

За інформацією канадських ЗМІ, в Канаді утримується дуже спекотна погода. Так, в одному з міст провінції Британська Колумбія побито температурний рекорд — там зафіксували 46,6° тепла.

Також незвична спека встановилася і в деяких містах Північного Заходу США. Стовпчики термометрів у Портленді, Орегоні і Сіетлі піднялися до позначки в 43°.


Нагадаємо, на минулому тижні на півдні Італії панувала аномальна спека — у багатьох регіонах температура перебувала на рівні близько +40°, в деяких регіонах — майже +45°. Водночас на півночі країни температурні умови менш екстремальні.

Джерело: Ракурс


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