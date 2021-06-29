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Під час навчань «Сі Бриз-2021» задіяли нові безпілотники, фото: «Думская»

«Сі Бриз-2021» — у небо піднялися українські «байрактари» (ФОТО)

29 чер 2021, 17:30
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На міжнародних військових навчаннях «Сі Бриз-2021», які тривають в районі акваторії Чорного моря, задіяли український ударний безпілотник Bayraktar TB2.

Безпілотний сьогодні, 29 червня, вранці піднявся з розташованої в Миколаєві військово-повітряної бази Кульбакіно і приступив до виконання завдань в районі загальновійськового полігону Олешківські піски у Херсонській області. Про це повідомляє видання «Думская».

Під час навчань «Сі Бриз-2021» задіяли нові безпілотники, фото: «Думская»

Зазначається, що в межах навчань морпіхи при виконанні поставлених завдань отримуватимуть підтримку тактичної авіації — штурмової, бомбардувальної і винищувальної.

Варто додати, що у «Сі Бриз-2021» також задіяні американські конвертоплани (гвинтокрилі літальні апарати з поворотними двигунами, які поєднують можливості літака та вертольота) CV-22B Osprey.


Нагадаємо, навчання «Сі Бриз-2021» триватимуть до 10 липня.

Джерело: «Думская»


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