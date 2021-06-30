Стійки, травми, три голи – важка перемога України над Швецією

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Збірна України вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи. На Євро-2020 команда Андрія Шевченка у важкому поєлинку здолала опір шведів з рахунком 2:1. Україна — у вісімці найкращих команд Євро.

Перший тайм закінчився 1:1 із незначною кількістю гольових моментів. Ярмоленко вивів на ударну позицію Яремчука, але удар з близької відстані у Романа вийшов несильним і кіпер Швеції відбив його на кутовий.

На 27 хвилині Україні вдалася чудова комбінація з переведенням м’яча на правий фланг атаки та вирізаним пасом Ярмоленка на лівий фланг, де набіг Зінченко і вколотив м’яча у ворота -1:0.

Утім, щастя українців тривало недовго — наприкінці першої половини гри найактивніший у складі скандинавів Форсберг з далекої відстані і не без допомоги рикошету від Забарного такий пробив Бущана.

Другий тайм розпочався тривожно для українців, яких притисли до їхніх воріт. Відчувалася втома підопічних Шевченка, особливо лідерів атаки — Яремчука та Ярмоленка. Тим не менше саме вони створили наступний гольовий момент для України — Сидорчук після пасу Андрія влучив у стійку.

Шведи відповіли небезпечніше — ударами Форсберга в стійку та поперечину. Гру вдалося перевести в овертайм, у якому важку травму коліна отримав Бесєдін. Він заробив на собі червону картку й шведи залишилися в меншості.

Українці перевели м’яча на чужу половину поля і прагнули все вирішити не в серії пенальті. Диво вдалося здійснити Артему Довбику, якого випустили незадовго до цього. На другій доданій хвилині він головою замкнув навіс Зінченка з лівого флангу — 2:1.

Гравця «МанСіті» визнали найкращим у матчі, а Україна 3 липня в Римі зіграє проти Англії.