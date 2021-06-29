Компанія SpaceX відклала запуск супутників через літак у небі, фото: NASA

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SpaceX, приватна американська космічна компанія, в останній момент відклала запуск ракети з супутниками в рамках місії Transporter-2 через літак, який з’явився у небі.

Про це сьогодні, 29 червня, повідомила прес-служба компанії.

Таким чином, тепер команда готується використати завтра, 30 червня, резервну можливість запуску.

Який саме літак завадив запуску та що змусило пілотів залетіти у закриту зону, не уточняється. Згідно з даними сервісу Flightradar, це був «Боїнг-737» одного з провідних американських лоукостерів Southwest Airlines.

Ракета, яку сьогодні планувала запустити SpaceX, мала вивести на орбіту 88 супутників.

Нагадаємо, наприкінці травня компанія SpaceX здійснила сотий успішний запуск своєї «космічної маршрутки».