SpaceX здійснила 100 успішних запусків «космічної маршрутки»

https://racurs.ua/ua/n155236-spacex-zdiysnyla-100-uspishnyh-zapuskiv-kosmichnoyi-marshrutky-video.html

Ракурс

SpaceX, американська компанія Ілона Маска, вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

Запуск відбувся на мисі Канаверал у Флориді 26 травня о 14.59 за місцевим часом. Відповідне відео опублікувала SpaceX.

Доставила супутники ракета Falcon-9, після чого успішно повернулась на Землю та приземлилась на платформу в Атлантичному океані. Таким чином компанія здійснила вже 100 успішних запусків.

Реалізація проекту почалася в лютому 2018 року. Зараз в космосі на висоті приблизно 550 км знаходяться вже 1 тис. 735 супутників.

Останній запуск став вже 16-м з початку 2021 року, тобто в середньому Falcon 9 стартує кожні 9 днів. Але останнім часом навіть частіше: останній запуск — шостий за останні 33 дні. Виходить, що за минулий місяць Falcon 9 здійснювала польоти кожні 5,5 дня.

Зараз Falcon 9 в основному виводить на орбіту супутники Starlink, але вже влітку планується багато комерційних місій: одна зарезервована за NASA, також плануються запуски супутників GPS III та Sirius XM.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що парад супутників Ілона Маска побачили у небі України — у нічному небі Києва, а також низки інших українських міст неозброєним оком можна було спостерігати за переміщенням загадкових вогнів, які рухалися рівним рядом. Летючі зірки виявилися «космічним» поїздом 60 інтернет-супутників Starlink Ілона Маска, а не інопланетним вторгненням.