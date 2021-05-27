SpaceX осуществила 100 успешных запусков «космической маршрутки»

https://racurs.ua/n155236-spacex-osuschestvila-100-uspeshnyh-zapuskov-kosmicheskoy-marshrutki-video.html

Ракурс

SpaceX, американская компания Илона Маска, вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink.

Запуск состоялся на мысе Канаверал во Флориде 26 мая в 14.59 по местному времени. Соответствующее видео опубликовала SpaceX.

Доставила спутники ракета Falcon-9, после чего успешно вернулась на Землю и приземлилась на платформу в Атлантическом океане. Таким образом компания осуществила уже 100 успешных запусков.

Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Сейчас в космосе на высоте примерно 550 км находятся уже 1 тыс. 735 спутников.

Последний запуск стал уже 16 с начала 2021 года, то есть в среднем Falcon 9 стартует каждые 9 дней. Но в последнее время даже чаще: последний запуск — шестой за последние 33 дня. Выходит, что за истекший месяц Falcon 9 взлетала в воздух каждые 5,5 дня.

Сейчас Falcon 9 в основном выводит на орбиту спутники Starlink, но уже летом будет много коммерческих миссий: одна зарезервирована за NASA, также планируются запуски спутников GPS III и Sirius XM.

Напомним, ранее мы сообщали, что парад спутников Илона Маска увидели в небе Украины — в ночном небе Киева, а также ряда других украинских городов невооруженным глазом можно было наблюдать за перемещением загадочных огней, которые двигались ровным рядом. Летящие звезды оказались «космическим» поездом 60 интернет-спутников Starlink Илона Маска, а не инопланетным вторжением.