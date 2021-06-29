Леонід Кравчук, фото: Yakaboo

https://racurs.ua/ua/n156765-kravchuku-zrobyly-operaciu-na-serci-arestovych.html

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Леоніду Кравчуку, першому президенту України та представнику нашої держави в Тристоронній контактній групі (ТКГ), зробили операцію на серці.

Про це повідомляє видання «Ліга.нет» з посиланням на речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича.

Так. Він просив не коментувати, нічого, крім самого факту, — зазначив Арестович.

Зазначається, що стан 87-річного Кравчука його оточення не коментує. Також не відомо, чи зможе він продовжити роботу в ТКГ.

За інформацією ТСН, операція була плановою і пройшла без побічних проблем, Кравчук перебуває у лікарняній палаті і відновлюється після операції.

Кравчук вже не вперше звертається до хірурга через проблеми із серцем — у 2017 році йому робили стентування серця.

Раніше видання «Суспільне» з посиланням на речницю Леоніда Кравчука Оксану Сибірцеву повідомляло, що перший президент України 28 червня пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-річчя ухвалення Конституції через поганий стан здоров’я. Зазначалося, що лікарі заборонили Кравчуку будь-які навантаження.

Нагадаємо, на початку червня Кравчук в одному з інтерв’ю процитував щоденники Олеся Гончара, у яких письменник називав Донбас «раковою пухлиною».

Джерело: «Ліга.нет», ТСН, «Суспільне»