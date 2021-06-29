Кравчуку зробили операцію на серці — Арестовичhttps://racurs.ua/ua/n156765-kravchuku-zrobyly-operaciu-na-serci-arestovych.htmlРакурс
Леоніду Кравчуку, першому президенту України та представнику нашої держави в Тристоронній контактній групі (ТКГ), зробили операцію на серці.
Про це повідомляє видання «Ліга.нет» з посиланням на речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича.
Так. Він просив не коментувати, нічого, крім самого факту, — зазначив Арестович.
Зазначається, що стан 87-річного Кравчука його оточення не коментує. Також не відомо, чи зможе він продовжити роботу в ТКГ.
За інформацією ТСН, операція була плановою і пройшла без побічних проблем, Кравчук перебуває у лікарняній палаті і відновлюється після операції.
Кравчук вже не вперше звертається до хірурга через проблеми із серцем — у 2017 році йому робили стентування серця.
Раніше видання «Суспільне» з посиланням на речницю Леоніда Кравчука Оксану Сибірцеву повідомляло, що перший президент України 28 червня пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-річчя ухвалення Конституції через поганий стан здоров’я. Зазначалося, що лікарі заборонили Кравчуку будь-які навантаження.
Нагадаємо, на початку червня Кравчук в одному з інтерв’ю процитував щоденники Олеся Гончара, у яких письменник називав Донбас «раковою пухлиною».
Джерело: «Ліга.нет», ТСН, «Суспільне»