Законопроект про великий герб України захищатиме у Раді Кравчук — Зеленський

https://racurs.ua/ua/n156701-zakonoproekt-pro-velykyy-gerb-ukrayiny-zahyschatyme-u-radi-kravchuk-zelenskyy.html

Ракурс

Законопроект про великий герб України вніс до Верховної Ради України президент Володимир Зеленський.

Глава держави 28 червня виступив на урочистому засіданні парламенту до Дня Конституції. Він з гордістю повідомив, що Швеція передасть Києву копії та оригінал Конституції Пилипа Орлика і вперше за 300 років оригінал цього документа потрапить в Україну.

Крім того, Зеленський підписав подання в Раду законопроекту про великий герб України. Він визначив його як невідкладний. Законопроект в парламенті доповідатиме перший президент України Леонід Кравчук.

У листопаді 2020 року в уряді назвали переможця конкурсу ескізів великого герба України.

Першу премію отримав проект Олексія Кохана. Проект переможця конкурсу ескізів містить обов’язкові елементи для великого герба: