Законопроект про великий герб України захищатиме у Раді Кравчук — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n156701-zakonoproekt-pro-velykyy-gerb-ukrayiny-zahyschatyme-u-radi-kravchuk-zelenskyy.htmlРакурс
Законопроект про великий герб України вніс до Верховної Ради України президент Володимир Зеленський.
Глава держави 28 червня виступив на урочистому засіданні парламенту до Дня Конституції. Він з гордістю повідомив, що Швеція передасть Києву копії та оригінал Конституції Пилипа Орлика і вперше за 300 років оригінал цього документа потрапить в Україну.
Крім того, Зеленський підписав подання в Раду законопроекту про великий герб України. Він визначив його як невідкладний. Законопроект в парламенті доповідатиме перший президент України Леонід Кравчук.
У листопаді 2020 року в уряді назвали переможця конкурсу ескізів великого герба України.
Першу премію отримав проект Олексія Кохана. Проект переможця конкурсу ескізів містить обов’язкові елементи для великого герба:
- герб Війська Запорізького;
- воїна-козака, лицаря з мушкетом;
- знак княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб України.