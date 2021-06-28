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Ракурс
Законопроект про великий герб України захищатиме у Раді Кравчук — Зеленський

Законопроект про великий герб України захищатиме у Раді Кравчук — Зеленський

28 чер 2021, 11:33
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Законопроект про великий герб України вніс до Верховної Ради України президент Володимир Зеленський.

Глава держави 28 червня виступив на урочистому засіданні парламенту до Дня Конституції. Він з гордістю повідомив, що Швеція передасть Києву копії та оригінал Конституції Пилипа Орлика і вперше за 300 років оригінал цього документа потрапить в Україну.

Крім того, Зеленський підписав подання в Раду законопроекту про великий герб України. Він визначив його як невідкладний. Законопроект в парламенті доповідатиме перший президент України Леонід Кравчук.

У листопаді 2020 року в уряді назвали переможця конкурсу ескізів великого герба України.


Першу премію отримав проект Олексія Кохана. Проект переможця конкурсу ескізів містить обов’язкові елементи для великого герба:

  • герб Війська Запорізького;
  • воїна-козака, лицаря з мушкетом;
  • знак княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб України.

Джерело: Ракурс


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