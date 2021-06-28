Законопроект о большом гербе Украины будет защищать в Раде Кравчук — Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n156701-zakonoproekt-o-bolshom-gerbe-ukrainy-budet-zaschischat-v-rade-kravchuk-zelenskiy.html

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Законопроект о большом гербе Украины внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский.

Глава государства 28 июня выступил на торжественном заседании парламента ко Дню Конституции. Он с гордостью сообщил, что Швеция передаст Киеву копии и оригинал Конституции Орлика и впервые за 300 лет оригинал этого документа попадет в Украину.

Кроме того, Зеленский подписал представление в Раду законопроекта о большом гербе Украины. Он определил его как неотложный. Законопроект в парламенте будет докладывать первый президент Украины Леонид Кравчук.

В ноябре 2020 года в правительстве назвали победителя конкурса эскизов большого герба Украины.

Первую премию получил проект Алексея Кохана. Проект победителя конкурса эскизов содержит обязательные элементы для большого герба: