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Законопроект о большом гербе Украины будет защищать в Раде Кравчук — Зеленский, скриншот видео

Законопроект о большом гербе Украины будет защищать в Раде Кравчук — Зеленский

28 июн 2021, 11:33
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Законопроект о большом гербе Украины внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский.

Глава государства 28 июня выступил на торжественном заседании парламента ко Дню Конституции. Он с гордостью сообщил, что Швеция передаст Киеву копии и оригинал Конституции Орлика и впервые за 300 лет оригинал этого документа попадет в Украину.

Кроме того, Зеленский подписал представление в Раду законопроекта о большом гербе Украины. Он определил его как неотложный. Законопроект в парламенте будет докладывать первый президент Украины Леонид Кравчук.

В ноябре 2020 года в правительстве назвали победителя конкурса эскизов большого герба Украины.


Первую премию получил проект Алексея Кохана. Проект победителя конкурса эскизов содержит обязательные элементы для большого герба:

  • герб Войска Запорожского;
  • воина-казака, рыцаря с мушкетом;
  • знак княжеского государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб Украины.

Источник: Ракурс


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