Законопроект о большом гербе Украины будет защищать в Раде Кравчук — Зеленскийhttps://racurs.ua/n156701-zakonoproekt-o-bolshom-gerbe-ukrainy-budet-zaschischat-v-rade-kravchuk-zelenskiy.htmlРакурс
Законопроект о большом гербе Украины внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский.
Глава государства 28 июня выступил на торжественном заседании парламента ко Дню Конституции. Он с гордостью сообщил, что Швеция передаст Киеву копии и оригинал Конституции Орлика и впервые за 300 лет оригинал этого документа попадет в Украину.
Кроме того, Зеленский подписал представление в Раду законопроекта о большом гербе Украины. Он определил его как неотложный. Законопроект в парламенте будет докладывать первый президент Украины Леонид Кравчук.
В ноябре 2020 года в правительстве назвали победителя конкурса эскизов большого герба Украины.
Первую премию получил проект Алексея Кохана. Проект победителя конкурса эскизов содержит обязательные элементы для большого герба:
- герб Войска Запорожского;
- воина-казака, рыцаря с мушкетом;
- знак княжеского государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб Украины.