В Україні 30 червня очікуються короткочасні дощі та грози

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Погода в Україні 30 червня передбачає відсутність опадів вночі, а також окремі короткочасні дощі та грози вдень у більшості регіонів.

Температура повітря вночі становитиме +14…+19°, вдень — +27…+33°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 30 червня буде без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Температура повітря вночі становитиме +16…+18°, вдень — +28…+30°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде без опадів вночі. Вдень очікуються дощі, можливі гроза та град. Вночі та вранці також спостерігатиметься слабкий туман. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +15…+17°, вдень — піднімуться до +29…+31°. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, вранці та вдень — шквал 15−20 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Термометри вночі покажуть +16…+18°, вдень — +29…+31°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі також буде без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Вночі температура повітря становитиме +16…+18°, вдень — +29…+31°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові 30 червня буде без опадів, мінлива хмарність. Синоптики прогнозують температуру повітря +16…+18° вночі та +27…+29° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Очікується температура повітря +17…+19° вночі та +31…+33° вдень. Вітер західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 30 червня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.