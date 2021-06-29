30 червня відзначають Міжнародний день астероїда та День соцмережhttps://racurs.ua/ua/n156763-30-chervnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-asteroyida-ta-den-socmerej.htmlРакурс
30 червня у світі з 2017 року відзначають Міжнародний день астероїда. Це свято було проголошене Генасамблеєю ООН у 2016 році з метою привернути увагу широких верств населення до небезпеки падіння астероїда на Землю.
Цю дату обрано, оскільки саме 30 червня у 1908 році над Сибіром було зафіксовано Тунгуський феномен — масштабний вибух, який, ймовірно, є наслідком падіння на Землю метеорита чи комети.
Також на 30 червня припадає Міжнародний день парламентаризму. Це свято було запроваджене ООН у 2018 році в пам’ять про першу міжнародну конференцію Міжпарламентського союзу (МПС), яка відбулася 30 червня 1889 року.
МПС — це глобальна організація парламентів різних країн, покликана вдосконалювати інститути парламентаризму в усьому світі, підкреслюючи його важливість у справі поліпшення життя людей.
У 2021 році МПС відзначить це свято низкою заходів, присвячених розширенню прав і можливостей молоді, і запуском кампанії «Я кажу „так“ молоді в парламенті!».
Крім того, 30 червня відзначають День соціальних мереж — інтерактивних багатокористувацьких веб-сайтів, контент яких наповнюється самими учасниками мережі.
Першим інтернет-сайтом, який пропонував можливості роботи із соціальними мережами, став створений у 1995 році classmates.com, покликаний допомогти користувачам інтернету знайти своїх однокласників та однокурсників.
Православна церква цього дня вшановує мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, які були рідними братами. Вони жили у IV столітті і, як вважається, стали жертвами переслідувань християн в роки правління римського імператора Юліана Відступника.
Народні прикмети:
- веселка ввечері цього дня обіцяє хорошу погоду;
- якщо дощ почався після полудня — буде лити весь день;
- багряний захід — до вітру або бурі;
- якщо при заході сонця зоря золотиста, жовта, рожева (але не червона) — день буде ясним та теплим;
- якщо немає роси — скоро буде дощ;
- якщо на поверхні з’явилися дощові черви — варто очікувати опадів;
- суха трава вранці обіцяє дощ до вечора.