Міжнародний день астероїда приурочений до падіння Тунгуського метеорита

https://racurs.ua/ua/n156763-30-chervnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-asteroyida-ta-den-socmerej.html

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30 червня у світі з 2017 року відзначають Міжнародний день астероїда. Це свято було проголошене Генасамблеєю ООН у 2016 році з метою привернути увагу широких верств населення до небезпеки падіння астероїда на Землю.

Цю дату обрано, оскільки саме 30 червня у 1908 році над Сибіром було зафіксовано Тунгуський феномен — масштабний вибух, який, ймовірно, є наслідком падіння на Землю метеорита чи комети.

Також на 30 червня припадає Міжнародний день парламентаризму. Це свято було запроваджене ООН у 2018 році в пам’ять про першу міжнародну конференцію Міжпарламентського союзу (МПС), яка відбулася 30 червня 1889 року.

МПС — це глобальна організація парламентів різних країн, покликана вдосконалювати інститути парламентаризму в усьому світі, підкреслюючи його важливість у справі поліпшення життя людей.

У 2021 році МПС відзначить це свято низкою заходів, присвячених розширенню прав і можливостей молоді, і запуском кампанії «Я кажу „так“ молоді в парламенті!».

Крім того, 30 червня відзначають День соціальних мереж — інтерактивних багатокористувацьких веб-сайтів, контент яких наповнюється самими учасниками мережі.

Першим інтернет-сайтом, який пропонував можливості роботи із соціальними мережами, став створений у 1995 році classmates.com, покликаний допомогти користувачам інтернету знайти своїх однокласників та однокурсників.

Православна церква цього дня вшановує мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, які були рідними братами. Вони жили у IV столітті і, як вважається, стали жертвами переслідувань християн в роки правління римського імператора Юліана Відступника.

Народні прикмети: