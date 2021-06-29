Международный день астероида приурочен к падению Тунгусского метеорита

https://racurs.ua/n156763-30-iunya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-asteroida-i-den-socsetey.html

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30 июня в мире с 2017 года отмечают Международный день астероида. Этот праздник был провозглашен Генассамблеей ООН в 2016 году с целью привлечь внимание широких слоев населения к опасности падения астероида на Землю.

Эта дата выбрана, поскольку 30 июня в 1908 году над Сибирью был зафиксирован Тунгусский феномен — масштабный взрыв, который, вероятно, является следствием падения на Землю метеорита или кометы.

Также на 30 июня приходится Международный день парламентаризма. Этот праздник был введен ООН в 2018 году в память о первой международной конференции Межпарламентского союза (МПС), которая состоялась 30 июня 1889 года.

МПС — это глобальная организация парламентов различных стран, призванная совершенствовать институты парламентаризма во всем мире, подчеркивая его важность в деле улучшения жизни людей.

В 2021 году МПС отметит этот праздник рядом мероприятий, посвященных расширению прав и возможностей молодежи, и запуском кампании «Я говорю „да“ молодежи в парламенте!».

Кроме того, 30 июня отмечает День социальных сетей — интерактивных многопользовательских веб-сайтов, контент которых наполняется самими участниками сети.

Первым интернет-сайтом, который предлагал возможности работы с социальными сетями, стал созданный в 1995 году classmates.com, призванный помочь пользователям Интернета найти своих одноклассников и однокурсников.

Православная церковь в этот день чтит мучеников Мануила, Савела и Исмаила, которые были родными братьями. Они жили в IV веке и, как считается, стали жертвами преследований христиан в годы правления римского императора Юлиана Отступника.

Народные приметы: