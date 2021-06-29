30 июня отмечают Международный день астероида и День соцсетейhttps://racurs.ua/n156763-30-iunya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-asteroida-i-den-socsetey.htmlРакурс
30 июня в мире с 2017 года отмечают Международный день астероида. Этот праздник был провозглашен Генассамблеей ООН в 2016 году с целью привлечь внимание широких слоев населения к опасности падения астероида на Землю.
Эта дата выбрана, поскольку 30 июня в 1908 году над Сибирью был зафиксирован Тунгусский феномен — масштабный взрыв, который, вероятно, является следствием падения на Землю метеорита или кометы.
Также на 30 июня приходится Международный день парламентаризма. Этот праздник был введен ООН в 2018 году в память о первой международной конференции Межпарламентского союза (МПС), которая состоялась 30 июня 1889 года.
МПС — это глобальная организация парламентов различных стран, призванная совершенствовать институты парламентаризма во всем мире, подчеркивая его важность в деле улучшения жизни людей.
В 2021 году МПС отметит этот праздник рядом мероприятий, посвященных расширению прав и возможностей молодежи, и запуском кампании «Я говорю „да“ молодежи в парламенте!».
Кроме того, 30 июня отмечает День социальных сетей — интерактивных многопользовательских веб-сайтов, контент которых наполняется самими участниками сети.
Первым интернет-сайтом, который предлагал возможности работы с социальными сетями, стал созданный в 1995 году classmates.com, призванный помочь пользователям Интернета найти своих одноклассников и однокурсников.
Православная церковь в этот день чтит мучеников Мануила, Савела и Исмаила, которые были родными братьями. Они жили в IV веке и, как считается, стали жертвами преследований христиан в годы правления римского императора Юлиана Отступника.
Народные приметы:
- радуга вечером этого дня обещает хорошую погоду;
- если дождь начался после полудня — будет лить весь день;
- багровый закат — к ветру или буре;
- если при закате звезда золотистая, желтая, розовая (но не красная) — день будет ясным и теплым;
- если нет росы — скоро будет дождь;
- если на поверхности появились дождевые черви — следует ожидать осадков;
- сухая трава утром обещает дождь к вечеру.